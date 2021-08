João Virgínia promete "dar tudo" no Sporting

João Virgínia foi esta terça-feira apresentado como reforço do Sporting, e nas primeiras palavras de leão ao peito prometeu "dar tudo" pelo novo clube."Estou mesmo muito feliz por poder representar este clube. Regressar a Portugal era um dos meus objetivos, por isso, quando soube que o Sporting estava interessado, fiquei muito feliz e quis logo vir", disse o jovem guarda-redes de 21 anos que chega do Everton, emprestado por uma temporada.Virgínia, em declarações ao site do clube, mostrou-se também satisfeito com a mistura de juventude e experiência do plantel leonino, acreditando que assim todos podem "crescer juntos" e "aprender com os mais velhos". O internacional sub-21 disse ter ficado satisfeito com os elogios de Rúben Amorim: "É sempre bom ser elogiado. Agora vou ter de provar isso todos os dias nos treinos e nos jogos".O guardião chega para o lugar de Max, que rumou ao Granada . O Sporting fica com opção de compra no valor de 3,5 milhões de euros.O futebolista saiu do Benfica para o Arsenal em 2015/16, onde completou a formação. Internacional pelas seleções jovens de Portugal, Virgínia mudou-se para o Everton em 2018/19, passando ainda pelo Reading, por empréstimo do Everton. Agora, chega a Alvalade para ser o número dois da baliza, atrás de Adán.O Sporting espera resolver vários casos pendentes com jogadores que não contam para Rúben Amorim. Sporar, Luiz Phellype, Camacho e Plata vão sair. Os três primeiros devem rumar por empréstimo ao Middlesbrough, Santa Clara e Cambuur, respetivamente. Já o equatoriano tem vários interessados em Espanha e Itália e a SAD tem preferência pela venda do passe. Por resolver está ainda a situação do guarda-redes Renan. O brasileiro e o clube estão longe de chegarem a acordo para a rescisão.