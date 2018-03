Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joel marca dois e atrasa Tondela

Insulares dão a volta ao resultado.

Por Luís Oliveira | 09:30

O Marítimo deslocou-se este sábado ao terreno do Tondela e ganhou por 2-1, com dois golos de Joel.



O Tondela entrou com vontade de impor o seu jogo, pelo que foi com naturalidade que marcou aos 10’, por Miguel Cardoso, numa jogada que começou no guarda-redes Cláudio Ramos. O Marítimo foi obrigado a reagir e foi ganhando a luta no meio- -campo. O empate aconteceria aos 41’ por Joel, que recebeu de peito e disparou. O golo começou por ser anulado, por pretenso fora de jogo, mas o VAR revalidou-o com justiça.



Na segunda parte, o Marítimo regressou com vontade de dar a volta ao marcador e conseguiu-o através do inevitável Joel. A equipa de Pepa correu atrás do prejuízo, mas o resultado manteve-se até ao fim. Boa arbitragem de Jorge Sousa.