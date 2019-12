Jogador Alan Ruiz detido por usar arma para ameaçar empregados em parque de campismo

Alan Ruiz, médio argentino do Aldosivi que jogou no Sporting, foi detido quinta-feira no parque de campismo municipal de Punta Lara, na Argentina, depois de protagonizar, juntamente com o pai, o irmão e um amigo, uma violenta discussão com os empregados de um restaurante, com a polícia a apreender-lhes armas de fogo. O jogador foi acusado de ameaças agravadas, porte ilegal de armas e resistência às autoridades.

Segundo a imprensa argentina, o jogador terá sido mal educado para com uma funcionária que lhe pediu a identificação. O jogador negou-se a fazê-lo e começou uma discussão, que acabou com uma das pessoas implicadas a ir ao carro buscar uma arma, com a qual ameaçou o empregados.

Mais tarde a polícia chegou ao local, mas nem aí Alan Ruiz e os seus familiares se acalmaram, pois enfrentaram os agentes da autoridades e acabaram detidos. Foram-lhes apreendidas duas carabinas de ar comprimido e uma pistola de calibre 3.65 da marca Pietro Beretta.