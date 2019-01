Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogador argentino desaparecido em avião começou a carreira no Crato

Conheça a história alentejana de Emiliano Sala, que viajava em avião que desapareceu entre França e Inglaterra.

Por José Carlos Marques | 10:27

O mundo do futebol está em suspenso esta terça-feira pelo destino de Emiliano Sala. O jogador de 28 anos tinha acabado de assinar pelo Cardiff e fazia a viagem de França - onde jogava no Nantes - para Gales num pequeno avião, que desapareceu dos radares na noite desta segunda-feira.



Teme-se o pior desfecho para a história de um jogador argentino que começou a sua carreira no modesto F.C Crato, equipa dos distritais de Portalegre, na época 2009/10.



"Ele era muito jovem quando chegou. Tinha 18 anos. Na altura tínhamos outro argentino na equipa, o Mauricio Vaschestto [que hoje joga na Argentina, depois de várias épocas no Crato e no Oriental] e foi ele que nos falou do Emiliano. o Sala estava em Granada, em Espanha, mas não tinha oportunidade de jogar. Sabíamos que, para um argentino, o sonho de jogar na Europa é muito forte e entrámos em contacto com ele. O Emiliano aceitou vir e foi um motorista da Câmara buscá-lo a Espanha", lembra Paula Trapola, que na altura era dirigente do clube.



Sala chegou ao Alentejo no verão de 2009. "Fez a pré-época e dava sinais de ser um grande avançado. Mas só fez um jogo oficial connosco. Marcou dois golos". Depois, aconteceu algo inesperado. "Assim do nada veio dizer-nos que tinha de regressar à argentina urgentemente, por causa de uma namorada que estava com um problema", conta Paula.



E assim se esfumou a carreira de Emiliano no campeonato distrital do Alentejo. No ano seguinte, voltaria à Europa para jogar no Bordeaux, em França, país onde tem feito a carreira. Ia agora estrea-se no campeonato inglês, mas teme-se que nunca chegue a vestir a camisola do Cardiff, que acabou de pagar 17 milhões ao Nantes pela sua transferência.