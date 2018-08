Jogador atrasa jogo e é impedido de entrar em campo por não conseguir tirar aliança

Erik Cikos não pôde jogar e jogo para o campeonato húngaro terminou com um empate 3-3.

15:14

O apito inicial do jogo entre o Debrecen e o MTK Budapeste, para o campeonato húngaro, foi adiado cerca de sete minutos porque um dos jogadores titulares do Debrecen não conseguia tirar a aliança do dedo.

Erik Cikos, defesa eslovaco, não podia entrar em campo com o anel visto que, segundo as leis da FIFA, qualquer artigo de joalharia é proibido no relvado e deve ser removido antes da entrada nas quatro linhas.

Embora o jogador e vários elementos da equipa técnica tenham tentado de todas as maneiras retirar a aliança do dedo de Cikos, o anel teimou em permanecer na mão do jogador.

Sete minutos depois, Erik Cikos foi substituído por Erik Kusnyir e o árbitro pôde finalmente apitar para o início do encontro.

O jogo terminou com um empate 3-3.





Macaristan Ligi’nde ilginç bir olay yasandi...



Debrecenli Erik Cikos’un evlilik yüzügünü çikaramamasi sebebiyle Debrecen - MTK karsilasmasi 10 dakika gecikmeli basladi! pic.twitter.com/FMeYuRFAeT — misli.com (@mislicom) 17 de agosto de 2018