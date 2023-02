Jogador Christian Atsu resgatado dos escombros do sismo na Turquia com vida

O jornal 'Fanatik' avança esta manhã de terça-feira que Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto que se encontrava desaparecido na região de Hatay depois do forte sismo que abalou a Turquia e a Síria, foi resgatado com vida.O jogador foi apanhado pelo sismo com outros elementos do Hatayspor, o emblema onde joga na Turquia, que também estavam desaparecidos. Esta manhã, o vice-presidente do clube, Mustafa Özat, fez o ponto da situação a uma rádio local. "O Christian Atsu foi retirado com ferimentos. O nosso diretor desportivo, Taner Savut, infelizmente ainda está sob os escombros. Hatay foi profundamente afetada", constatou o dirigente.Segundo o 'Fanatik', Kerim Ali, outro jogador do Hatayspor, saiu dos destroços pelos seus próprios meios; os futebolistas Bertug Yildirim, Burak Öksüz e o tradutor do clube também foram resgatados.