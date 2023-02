Jogador contratado e despedido de clube britânico em 24 horas por ter violado mulher em 2011

O jogador de futebol britânico David Goodwillie foi esta terça-feira contratado para integrar a equipa do Radcliffe FC, no Reino Unidos, mas apenas 24 horas depois foi despedido.



David fez parte do onze inicial do Radcliffe no jogo desta terça-feira e marcou um hat-trick, mas foi demitido do clube esta quarta-feira de manhã. David Goodwillie está envolvido em várias polémicas depois de ter sido considerado culpado de violar uma mulher em 2011.

"Como clube, sempre acreditámos nas segundas oportunidades, e fizemos parte da reabilitação de muitos jogadores e elementos da equipa técnica nessa caminhada. Quando o clube foi apresentado a David Goodwillie, aplicou-se a mesma lógica, mas, neste caso, é claro que foi um percalço significativo, e as nossas devidas diligências deveriam ter seguido padrões muito mais elevados", referiu o clube em comunicado.



A direção optou por rescindir contrato com o jogador 24 horas depois de o ter contratado. "Este é um erro que nunca mais voltará a acontecer", concluem.