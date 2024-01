Jogador da distrital de Braga internado nos cuidados intensivos após pancada em jogo

Pedro Vassalo, jogador do Forjães SC e da seleção da AF Braga, encontra-se internado nos cuidados intensivos do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, depois de ter sofrido uma rabdomiólise extensa, uma síndrome que envolve a rutura do tecido muscular esquelético.O problema terá surgido depois de uma pancada no jogo contra o Vieira FC, no dia 21 de janeiro, e terá tido também repercussões noutros órgãos. O avançado, de 27 anos, está agora em observação.A AF Braga, de resto, deixou uma mensagem de força ao jogador, através das redes sociais.