Jogador de 17 anos do Barcelona vive conto de fadas

Marc Guiu, jogador de 17 anos da cantera do Barcelona, viveu no passado domingo um conto de fadas. Lançado em estreia pelo treinador Xavi Hernández aos 79 minutos do jogo frente ao Ath. Bilbao, quando o resultado estava encravado num persistente 0-0, precisou de apenas 33 segundos em campo e dois toques na bola para fazer o golo que desbloqueou o jogo. E garantiu a vitória do Barcelona (1-0).Um lance que teve colaboração de João Félix, que a culminar uma grande exibição fez uma assistência ‘mortal’ para o jovem debutante, que mal podia acreditar no que lhe estava a acontecer. "Não estou em mim. Apenas quero aproveitar este momento. Isto é algo que nunca se imagina. Mas trabalhei toda a vida para ter uma oportunidade assim", disse no final do jogo.A imagem da mãe de Marc Guiu a chorar de emoção, na bancada, tornou-se viral. E o caso não seria para menos.Internacional sub-17 por Espanha, Guiu chegou ao Barcelona em 2013 e tem contrato válido até 2025. Nesta época tem sete golos apontados pela equipa de juniores. Fez ainda dois jogos na Youth League outros dois pelo Barcelona B.