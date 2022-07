O defesa Renan, do Red Bull Bragantino, está em maus lençóis. Envolveu-se num trágico acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, e de acordo com as autoridades, apresentava sinais claros de embriaguez. Recusou fazer o teste do balão e foi conduzido à esquadra pela Polícia Civil.





O acidente aconteceu pelas 6h40 da manhã e, de acordo com populares, o veículo do jogador atravessou-se na faixa contrária e atingiu uma mota. O motociclista de 38 anos morreu no local. Deixa mulher e duas filhas.