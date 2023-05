Jogador desaparece em Espanha e telemóvel é encontrado junto a ponte. Buscas estão em curso no rio Minho

A Guarda Civil espanhola iniciou, na manhã desta sexta-feira, uma operação de busca tendo em vista o desaparecimento de David Mitogo, jogador de 32 anos do Atlético Arnoia, de Espanha.Segundo o jornal 'La Voz de Galicia', a Guarda Civil recebeu um alerta vindo de um familiar de Mitogo esta sexta-feira de manhã, que afirmava que este podia correr perigo. O jogador, sempre de acordo com a mesma fonte, deixou a porta de casa aberta ao sair e enviou uma mensagem aos companheiros de equipa onde agradecia pela temporada que passou.Apesar de as buscas estarem a ser intensivas - já que tanto os companheiros do jogador, como os moradores do local, assim como a Proteção Civil e a Guarda Civil estão a participar -, os primeiros sinais são desanimadores, já que o telemóvel de Mitogo foi encontrado junto a uma ponte perto do local onde residia. As buscas decorrem atualmente no rio Minho.O 'La Voz de Galicia' adianta ainda que um vizinho viu Mitogo a caminhar pelas 6h30 da manhã, perto do horário em que este terá desaparecido.