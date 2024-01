O futebolista Ángel Correa foi vítima de um assalto à mão armada, este sábado, quando estava dentro de casa com a família.Segundo a rádio Cadena COPE, quatro homens armados e encapuzados entraram na casa do jogador do Atlético de Madrid e exigiram todas as joias e dinheiro que se encontravam na habitação.As autoridades estiveram no local e investigam.