Jogador do Belenenses hospitalizado devido a problema num olho

Jogador estabilizou e ainda regressou ao estádio, a tempo de assistir ao final do encontro.

21:16

O jogador do Belenenses Sagna teve hoje de receber assistência hospitalar, devido a um problema num olho, sentido durante o jogo com o Varzim, da Taça da Liga de futebol.



Segundo Silas, treinador da formação lisboeta, o defesa franco-senegalês, sentiu durante o intervalo um acentuado desconforto num olho, relacionado com o contacto com alguma matéria ou substância do relvado, sendo encaminhado, por precaução, para o hospital da Póvoa de Varzim, não reentrando no desafio.



Na unidade hospitalar local, não foi detetado qualquer problema de maior ao jogador, que estabilizou e ainda regressou ao estádio, a tempo de assistir ao final do encontro, e seguir viagem com a restante equipa.



Recorde-se que o Belenenses perdeu por 2-1, frente ao Varzim, no jogo da primeira jornada do grupo C da Taça da Liga de futebol.