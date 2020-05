Jogador do Benfica, David Tavares, testa positivo ao coronavírus

O Benfica anunciou este domingo na BTV que o médio David Tavares está infetado com Covid-19. O jogador, de 21 anos, está agora em isolamento depois do teste realizado nos últimos dias ter dado positivo.Segundo a BTV, todos os jogadores do plantel das águias vão voltar a fazer novos exames nos próximos dias. No início do mês de abril e em pleno estado de emergência devido à pandemia, David Tavares foi apanhado a conduzir sem carta no túnel do Grilo, desrespeitando as recomendações do clube, que pedia confinamento aos seus jogadores.Também o FC Porto terá pelo menos um jogador infetado. Contactada pelo, fonte dos dragões não quis confirmar a existência de infetados no plantel às ordens do técnico Sérgio Conceição.Este domingo também foram confirmados e anunciados mais casos de Covid-19 entre jogadores da Liga profissional. O Famalicão anunciou cinco infetados (três jogadores e dois elementos do staff). O vizinho V. Guimarães também anunciou três casos. Ainda no Minho, o Moreirense confirmou um teste positivo entre o plantel.