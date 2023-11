Jogador do Estrela da Amadora encaminhado para o hospital após indisposição

O médio angolano Keliano, do Estrela da Amadora, foi esta sexta-feira conduzido para o hospital, depois de sentir uma indisposição na parte final do jogo frente ao Vizela, da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

A informação foi dada, no final da partida, pelo treinador adjunto da formação amadorense, Luís Matos, confirmando que o atleta foi conduzido de ambulância para uma unidade hospitalar da região, depois de se ressentir de "uma pancada na cabeça"

O centrocampista angolano, de 20 anos, que tinha sido lançado na partida no prolongamento, ficou mal tratado depois de um choque com um adversário, mas continuou em jogo, após ter recebido assistência médica.

Mas, na segunda parte do tempo extra, a cinco minutos do final da partida, Keliano sentiu uma indisposição, chegando a perder o equilíbrio, acabando por receber, de novo, assistência médica e saindo do relvado de maca, mas consciente.

O atleta foi observado no balneário e transportado, depois, de ambulância para o hospital, para realizar exames complementares.