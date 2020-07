Jogador do Flamengo testa positivo à Covid-19

O Flamengo anunciou nas redes sociais a existência de um caso positivo de Covid-19 no plantel às ordens de Jorge Jesus. Poucas horas antes da final da Taça Rio - disputa-se esta madrugada -, o clube explicou que o jogador em questão saltou da convocatória e foi colocado em quarentena.

"Nesta quarta (08/07), a delegação realizou os testes moleculares no CT. Um atleta testou positivo e foi prontamente afastado, colocado em quarentena e substituído por outro na relação. Todos os 40 componentes envolvidos no jogo de hoje estão aptos a trabalhar normalmente", adiantou o Mengão no Twitter.