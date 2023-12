Jogador do Luton Town sofre paragem cardíaca e colapsa em campo

Tom Lockyer, defesa-central galês e capitão do Luton, colapsou em campo logo após o golo da equipa do Bournemouth e uma tripla substituição nos visitantes, durante um jogo da Liga inglesa, este sábado.



Através de um comunicado, o clube esclareceu que o futebolista "sofreu uma paragem cardíaca em campo, mas já estava bem quando foi retirado de maca". Tom Lockyer "recebeu tratamento adicional dentro do estádio" e "foi transferido para o hospital".





Ao minuto 59, assim que o jogo recomeçou, o atleta caiu no relvado, com os jogadores das duas equipas a chamarem a atenção da equipa de arbitragem, que procedeu de pronto à suspensão do encontro, permitindo a entrada das equipas de emergência médica.Desde logo instalou-se o pânico nas duas equipas, com os jogadores a colocarem as mãos na cabeça e o treinador do Luton Twon, Rob Edwards, a correr para o relvado a pedir que as duas equipas formassem uma parede e abrissem espaço para Tom Lockyer receber assistência. Nas bancadas, o pânico era igualmente visível, com vários adeptos atentos à situação do atleta que permanecia sem reação em campo.Numa curta nota nas redes sociais, o Luton Town informou os seus adeptos da suspensão do jogo após colapso do capitão da equipa.