Jogador do Manchester City compra cão por mais de 46 mil euros para proteger família de assaltos

Depois de vários futebolistas terem visto as suas casas serem invadidas por ladrões, muitos investiram em sofisticados sistemas de alarme, mas Kyle Walker, defesa do Manchester City, preferiu comprar um cão.E não se trata de um cão qualquer. O jogador, de 30 anos, comprou um doberman por 46,5 mil euros e deu-lhe o nome de Apollo, segundo revela o jornal inglês 'The Sun'."Ele ainda em processo de treino, mas está quase pronto. Para o Kyle foi dinheiro bem gasto", disse fonte próxima do defesa dos citizens ao jornal. "Ele está determinado a proteger a família, custe o que custar. E o Apollo pode ajudar.""Será treinado para reagir a determinadas palavras que só a família conhece. Vai guardar a porta da frente, mas também o perímetro da casa. A ideia é que os proteja a todos", acrescentou a mesma fonte.