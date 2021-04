Jogador do Marítimo sai dos cuidados intensivos após cirurgia ao ombro

Moisés Mosquera, defesa central do Marítimo, já saiu dos cuidados intensivos e deverá ter alta na quinta-feira, revelou esta quarta-feira à agência Lusa fonte do clube madeirense da I Liga portuguesa de futebol.

O atleta colombiano, que tem atuado mais nas equipas de sub-23 e B do 'verde rubros' esta temporada, realizou na terça-feira à tarde uma intervenção cirúrgica ao ombro direito, que correu dentro da normalidade.

Devido a uma complicação no pós-operatório, o jogador foi transferido para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, mas já saiu, esta quarta-feira, dos cuidados intensivos, avançou a fonte do clube madeirense.

A mesma fonte explicou que o atleta deverá ter alta e começar a sua recuperação esta quinta-feira, reforçando que o mesmo esteve sempre consciente.

Moisés Mosquera chegou ao clube do Almirante Reis na época transata para a equipa de juniores. Na presente temporada, já realizou nove jogos pelos sub-23, nos quais apontou um golo, 11 pela equipa B e um pelo plantel que milita no principal escalão do futebol português, mas na Taça de Portugal, diante do Salgueiros.