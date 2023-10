Jogador espanhol encontrado sem vida terá morrido eletrocutado

Indícios apontam para que a morte do futebolista Álvaro Prieto López, encontrado esta segunda-feira, entre carruagens numa estação de comboios, em Sevilha, se tenha tratado de um acidente.



Segundo fontes da investigação citadas pelo Diario de Sevilla, o jovem de 18 anos, de Córdoba, terá morrido eletrocutado na junção de duas carruagens de um comboio, no mesmo dia do desaparecimento. O facto das mãos do cadáver estarem queimadas e sem pelos, corroboram a linha de investigação.



Os investigadores acreditam que o jovem se terá refugiado junto das carruagens, onde existem cabos de alta tensão, após ter caído à linha férrea.



De acordo com o jornal, o silêncio sobre a investigação aparenta afastar a hipótese de homicídio. No entanto, só a autópsia poderá esclarecer e revelar o que terá acontecido ao futebolista.