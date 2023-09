Jogador Gilberto Hernández assassinado a tiro aos 26 anos

O internacional pelo Panamá Gilberto Hernández foi, este domingo, assassinado a tiro em Colón, cidade com uma das taxas mais altas de homicídios naquele país.Segundo o 'Olé', que cita fontes da polícia, duas pessoas saíram de um veículo e dispararam na direção de um grupo que se encontrava no local, no qual estava inserido Hernández, de 26 anos. O jogador foi transportado para o hospital de urgência, mas acabou por não sobreviver aos ferimentos.Refira-se que Gilberto Hernández disputou, frente à Argentina, um particular pela sua seleção em março deste ano. À data, o central tirou fotografias com Lionel Messi e Di María.O CAI Panamá, equipa que Hernández representava, já lamentou o sucedido nas redes sociais: "O Club Atlético Independiente Panamá lamenta a morte do nosso jogador. Estamos unidos na dor dos filhos, da família e dos amigos. Voa alto, líder e bicampeão", pode ler-se na mensagem deixada.