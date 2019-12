Jogador João Mário envolvido em acidente de viação na A1

João Mário esteve envolvido, neste domingo, num acidente de viação ao quilómetro 272 da A1, sentido Sul-Norte, na zona entre Santa Maria da Feira e Ovar. Deste acidente não resultaram quaisquer feridos.

O médio, que joga no Lokomotiv Moscovo, está nesta altura sem competir, uma vez que o campeonato russo está na paragem de inverno.





Está, por isso, em Portugal e seguia para o Norte do país para assistir ao jogo Sp. Braga-P. Ferreira, que conta com a presença do irmão, Wilson Eduardo.