Jogadores afastam layoff e só aceitam cortes por escalões

"Não me parece que os clubes preencham os requisitos necessários para ter acesso ao layoff. E choca-me que o Estado tivesse que suportar, neste momento, muita irresponsabilidade do futebol."



Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, desvaloriza ao CM a intenção de todos os clubes da II Liga e de alguns mais pequenos da Liga socorrerem-se, a partir de amanhã, do mecanismo que reduz o salário dos trabalhadores para dois terços do valor normal (num máximo de 1905 euros por mês), ficando a Segurança Social responsável por pagar 70% desse montante e a empresa os restantes 30%.

O dirigente relembra que as equipas receberam os direitos televisivos referentes a março, pelo que deveriam ter liquidez suficiente para cumprir as suas obrigações.



Contudo, Joaquim Evangelista aceita que, no futuro, se façam cortes salariais adaptados ao nível de rendimento de cada jogador: "Quem pode, suporta mais, quem está em circunstâncias mais adversas faz o sacrifício menor." Legalmente, cortar os salários sem o acordo dos atletas é um processo difícil de concretizar.



Prontos para jogar em pouco tempo

"Temos de entender quando vai recomeçar o campeonato, mas acho que em pouco tempo estaremos prontos para voltar a jogar. Os jogadores não pararam totalmente, estão a trabalhar agora", afirmou Paulo Fonseca. O treinador da Roma quer terminar o campeonato italiano desde que se cumpra uma condição essencial: "A saúde das pessoas é a coisa mais importante no momento."



O técnico disse ainda que aceita a redução dos salários das equipas profissionais: "É um momento difícil para toda a gente. Temos de fazer a nossa parte."