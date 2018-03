Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogadores de futebol juvenil prostituídos em troca de viagens a casa

Pelo menos sete menores envolvidos em escândalo que rebentou no clube Independiente, na Argentina.

O futebol argentino está a ser abalado por um escândalo que rebentou nos últimos dias e que parece não ficar por aqui. De acordo com o jornal espanhol Marca, pelo menos sete jogadores juvenis do clube de futebol Independiente, em Buenos Aires, faziam parte de uma rede de prostituição de menores. Em troca, os menores recebiam dinheiro para viagens para visitarem a família.



Esta sexta-feira foram presos dois suspeitos de estarem envolvidos no caso e segundo a imprensa argentina, há a possibilidade de personalidades famosas do país, como políticos ou jornalistas, virem a estar ligados ao escândalo.



A história veio à tona quando um dos meninos começou a chorar perante o psicólogo do clube de Avellaneda, em Buenos Aires. O profissional decidiu apresentar queixa às autoridades depois de investigar por sua conta o sucedido e perceber que algo de errado estaria a acontecer.



O jornal argentino "Clarín" destaca que as sete vítimas são provenientes do interior do país e com poucas posses monetárias, pelo que poderá ter sido mais fácil aliciá-los com passagens para visitarem os seus familiares.