Jogadores de luto: Benfica deixa mensagem a João Neves e António Silva

O Benfica partilhou nas redes sociais uma mensagem de apoio a João Neves e António Silva, numa altura em que os dois vivem momentos delicados na sua vida pessoal: a mãe do jovem médio dos encarnados faleceu esta madrugada , aos 50 anos, e o central também está de luto pela morte do seu avô materno, ocorrida sexta-feira."A família benfiquista está convosco. Muita força", pode ler-se nas redes sociais do Benfica.Entretanto, João Mário partilhou a mensagem do clube nas stories do seu Instagram. "Sempre juntos, meus irmãos", acrescentou. Também Florentino Luís e Marcos Leonardo deixaram palavras aos companheiros de equipa recorrendo à mesma fotografia.