Jogadores do FC Porto interrompem conferência e dão 'banho' de cerveja a Sérgio Conceição. Veja o vídeo

A conferência de imprensa do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, no final da partida de quarta-feira, com o Sporting, da 32.ª jornada da I Liga, foi interrompida pelos futebolistas 'portistas', durante os festejos da conquista do título nacional.

Quando o técnico respondia a uma das perguntas dos jornalistas presentes, os jogadores surpreenderam Sérgio Conceição, irrompendo no local, abraçando-se ao treinador e despejando-lhe água e cerveja em cima, não permitindo que o 'timoneiro' do FC Porto pudesse continuar a sessão.

O treinador ainda se juntou aos cânticos entoados pelos atletas, mas, pouco depois, abandonou a sala de imprensa, todo encharcado e sem condições para prosseguir o diálogo com os jornalistas.

Antes, os atletas já tinham festejado no relvado, numa cerimónia improvisada, na qual foram sendo chamados um a um ao centro do terreno, já equipados com bandeiras, cachecóis e camisolas do clube.

Tomás Esteves foi primeiro a ser chamado, tendo também sido ouvido o nome Nakajima, mas o japonês, afastado da equipa, não esteve no relvado.

Com um pequeno palco montado, mas sem adeptos nas bancadas, a equipa 'azul e branca' ainda tirou uma foto de grupo alusiva ao momento, continuando a fazer a festa pela madrugada, ouvindo alguns dos cânticos dos adeptos no exterior do recinto.

O FC Porto assegurou na quarta-feira a conquista do seu 29.º título de campeão português de futebol, ao vencer o Sporting por 2-0, no Estádio do Dragão, no Porto.

Danilo Pereira, aos 64 minutos, e o maliano Marega, aos 90+1, selaram o triunfo do 'onze' de Sérgio Conceição, que, com duas rondas por disputar, passou a somar 79 pontos, contra 71 do Benfica, segundo classificado.