Jogadores do Paços de Ferreira ajudam famílias carenciadas

Numa altura difícil para várias famílias, devido à pandemia provocada pela Covid-19, os jogadores do Paços de Ferreira uniram-se e vão ajudar os mais carenciados do concelho com cabazes de bens alimentares.A distribuição começou, esta terça-feira, com uma comitiva dos castores, onde se incluiu o jogador Marco Baixinho, a entregar um desses cabazes a uma família da freguesia de Raimonda.O momento foi registado e partilhado na rede social Facebook da Junta de Freguesia de Raimonda, que enalteceu o gesto da equipa."Nem só dentro das quatro linhas é que se marcam golos e se joga futebol", pode ler-se na publicação.