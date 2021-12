Os jogadores do Sporting foram avisados para celebrarem a passagem de ano com restrições e evitarem festas com pessoas fora do núcleo familiar, de forma a protegerem-se de eventuais contágios de Covid-19.Apesar de Rúben Amorim ter minimizado o convívio de Matheus Reis e Tabata na ceia de Natal com o benfiquista Lucas Veríssimo e o portimonense Lucas Fernandes, do qual resultaram dois casos positivos à Covid-19 (Lucas Fernandes e Tabata), os jogadores foram avisados para os perigos de contágio.