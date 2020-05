Jogadores do Sporting perdem valor de mercado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Acuña, a par de Coates, é um dos jogadores leoninos com mais mercado, mas, mesmo com alguma procura, dificilmente o Sporting chegará aos valores desejados para negociá-los, sabe oA pandemia de Covid-19 provocou, em abril, uma redução de 20% no valor dos futebolistas. "Ninguém escapa. Os mais cotados também são atingidos", diz aoum agente que conhece bem a forma de negociar do Sporting....