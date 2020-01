Jogadores do Sporting que estavam na Academia tentaram trancar balneário

Os jogadores do Sporting que estavam na Academia de Alcochete no dia da invasão (15 de maio de 2018) tentaram trancar a porta do balneário. O objetivo era ficarem no interior e impedir a passagem dos alegados invasores. O momento foi esta quarta-feira descrito no Tribunal de Monsanto pelo roupeiro João Reis, durante a 19ª sessão de julgamento."Eles [jogadores] gritaram e imploraram que lhes mandasse as chaves do balneário. Queriam trancar-se lá dentro para que nenhum homem conseguisse entrar. Mandei as chaves pelo ar, só que quando as chaves lá chegaram já o grupo de homens estava pelo corredor e os jogadores acabaram por não conseguir trancar a porta", explicou o roupeiro.O balneário acabou mesmo por ser o centro do ataque. Antes disso, já o roupeiro trancara a porta de acesso ao campo de futebol, uma vez que, segundo o que o próprio explicou esta quarta-feira em tribunal, recebera segundos antes uma chamada de um elemento do staff do Sporting que, no exterior, tinha avistado o grupo de homens, alguns encapuzados.O fisioterapeuta Hugo Fontes também foi ouvido, descrevendo as agressões aos jogadores: "Vi o Bas Dost ser atingido com um cinto e depois acabou por cair para o chão."Os jogadores Wendel e Maximiano voltaram esta quarta-feira a depor, tendo o primeiro contrariado Jorge Jesus: "Bruno de Carvalho falou com o grupo todo." O brasileiro disse ainda que nenhum colega recusou encontrar-se com o então presidente.O roupeiro do Sporting descreveu em tribunal que Bruno de Carvalho, na altura presidente do clube, ficou "extremamente exaltado" após o jogo frente ao Marítimo, na Madeira. João Reis disse mesmo que naquele momento pensou "que toda a equipa técnica fosse despedida de imediato dado o estado do presidente Bruno de Carvalho".Bruno de Carvalho terá dito na reunião que decorreu na véspera do ataque de 15 de maio de 2018: "Amanhã às quatro vemo-nos na Academia. Lá estaremos. Até lá." Foi dessa forma que o então presidente se despediu dos presentes na reunião.