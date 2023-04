Jogadores envolvem-se em pancadaria em jogo da distrital de Viseu. GNR e público invadem campo para travar confrontos

Os jogadores do Vila Chã de Sá e do Alvite envolveram-se, este domingo, em confrontos durante um jogo da Distrital de Viseu.As agressões tiveram lugar no campo do clube Vila Chã de Sá, em Viseu, e a Guarda Nacional Republicana (GNR), que se encontrava no local a fazer o policiamento da partida, teve que intervir.Nas imagens é possível ver os jogadores de ambas as equipas a agredirem-se e vários elementos da GNR e do público a correrem para o campo para acabar com as agressões. Segundo as autoridades, não houve registo de feridos.Este episódio não é caso isolado. Confrontos semelhantes já tinham acontecido no campo de futebol do Alvite, quando as equipas se defrontaram, avança fonte da GNR.