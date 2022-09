Rúben Amorim procurou evitar que a vitória sobre o Tottenham (2-0) para a Champions criasse qualquer deslumbramento que prejudicasse a equipa do Sporting na visita deste sábado (18h00) ao Boavista. "Os jogadores são jovens e foi um jogo com muito impacto. O que fizemos foi falar com eles, treinar e explicar como está a tabela classificativa.









