Jogadores recusam falar com Bruno de Carvalho após ataque

Os jogadores não querem falar consigo. Fugiram de si. Até disseram que era melhor não vir para a academia", disse Jorge Jesus a Bruno de Carvalho, então presidente do clube, quando este, à chegada a Alcochete, cerca de duas horas depois do ataque, lhe pediu para falar com o plantel.

O depoimento, de mais de quatro horas, foi marcado por vários momentos de tensão com a defesa de Bruno de Carvalho. "Senhora juíza, este senhor agora está a interrogar-me?", disse o ex-treinador do Sporting, depois de ser questionado por Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho. Antes disso, Jesus recordou, pela primeira vez em tribunal, os momentos de terror vividos a 15 de maio de 2018. Foi agredido, pelo menos, duas vezes por dois indivíduos de cara tapada.





"Deram-me um soco na cara e caí. Fiquei a sangrar do nariz. Depois, levei com um cinto. Tentei reagir, caí e ele também. Fui a correr atrás dele até à saída. Era um jovem e não devia ter mais de 23 anos", começa por relatar Jorge Jesus, que testemunhou por videoconferência, a partir do Tribunal de Almada. "Parecia a marcha de corrida de um pelotão de guerra. Um filme de terror. Queria impedir que aquilo estivesse a acontecer, mas não consegui. Eram muitos gritos e fumo", continua Jesus, que descreveu os momentos de pânico vividos também pelos jogadores. "Olhei para o Bas Dost e ele estava a chorar. Perguntou-me: ‘Míster, porque é que estão a fazer isto?’"

O balneário ficou virado do avesso, segundo descreveu. "Foi entrar, bater e ir embora." Durante a invasão à Academia do Sporting, Jesus tentou pedir ajuda a Fernando Mendes, ex-chefe da claque Juve Leo, que era um dos quatro adeptos que entraram na academia de rosto descoberto. "Ele disse que não podia fazer nada", recordou o técnico, que rescindiu com o Sporting na véspera da invasão.



PORMENORES

Advogada acompanha

Jesus chegou esta terça-feira ao Tribunal de Almada acompanhado pela sua advogada. O treinador do Flamengo está de férias em Portugal e regressa em breve ao Brasil.



Clima de tensão

"Em primeiro lugar, boa tarde", foi a primeira coisa que Jorge Jesus disse a Miguel Fonseca, após a primeira questão do advogado de Bruno de Carvalho.



"O presidente pediu para alterar treino"

"Fomos despedidos e o presidente Bruno de Carvalho disse-nos que iríamos receber a nota de culpa no dia seguinte. Eu disse-lhe que havia treino de manhã e ele pediu para alterar para a tarde." As palavras são de Jorge Jesus. O ex-treinador do Sporting confirmou em tribunal que a hora do treino foi alterada na véspera do ataque à Academia de Alcochete. "Só o presidente é que falou. Falou, falou, falou e eu nunca respondi. Perguntou-me se eu não tinha nada para dizer. Eu respondi: Estou aqui só para ouvir", lembrou Jorge Jesus.



O agora treinador do Flamengo deu conta ainda do episódio relatado pelo ex-presidente do Sporting. "Ele contou que tinha falado durante a madrugada com o Fernando Mendes e que nós nem sabíamos o que estava a ser preparado. Ele é que tinha desbloqueado tudo, enquanto as filhas estavam aos gritos. Foi até às sete da manhã."



A relação com Bruno tornou-se insustentável e as agressões aos jogadores foram a gota de água. "Eu disse-lhe pessoalmente, depois de Alcochete, que não queria falar mais com ele. Que ele tinha de me deixar ir embora", afirmou Jesus.