"Jogar como equipa vai ser decisivo”: Bruno Lage sobre o dérbi da Supertaça

Bruno Lage considera que os seus jogadores "estão preparados para fazer um grande jogo", mas que só pelo coletivo conseguirão ultrapassar o Sporting: "Jogar como equipa vai ser fator decisivo. Ambas as formações têm jogadores importantes, que podem resolver o jogo, mas o trabalho em equipa tem de ser o grande fator para vencer."O técnico das águias diz que os resultados das duas equipas na pré-época "pouco importam nesta altura" e que a preparação para o jogo "é igual aos outros". "Queremos chegar ao jogo e fazer o melhor em função do que foram as cinco semanas de trabalho", destacou.A dúvida se o sportinguista Bruno Fernandes vai jogar ou se vai alinhar no centro ou na esquerda não parece preocupar Lage. "Queremos jogar contra os melhores. O facto do Bruno jogar é também um desafio para sermos mais competentes", salientou, após elogiar o médio.O treinador das águias voltou a frisar que deseja um grupo pequeno para a nova época, mas não quis dizer um número. Sobre o reforço Carlos Vinícius, Bruno Lage garante que vai ser um jogador "muito importante". O técnico deixou uma dúvida no ar quanto à forma como o Sporting vai jogar diante do Benfica: "Da pré-época fiquei curioso de apenas uma coisa. O Sporting nunca utilizou uma linha de cinco jogadores [defesa], vamos ver neste jogo.""Onze? sei qual é mas não digo. O último que disse perdeu’’"Lance Odysseas-Rúben Dias? nunca foi intenção ir contra o fair play’’"Andamos sempre a comparar o Messi e o Ronaldo e o Bruno e o João Félix’’