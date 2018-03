Jogo da Fiorentina parou ao minuto 13, o número da camisola de Astori

Todo o estádio aplaudiu e viram-se muitas lágrimas pelo jogador que morreu na semana passada.

Fiorentina - Benevento parou ao minuto 13 para homenagear Astori. Momento arrepiante em Florença, bela homenagem.pic.twitter.com/lncevWZfDC — Remate Digital (@Remate_Digital) 11 de março de 2018

Ao minuto 13 da partida entre a Fiorentina e o Benevento, da 28.ª jornada da liga italiana, houve uma pausa no jogo para homenagear Davide Astori, capitão da formação de Florença, que morreu na semana passado.Este foi o primeiro jogo da Fiorentina após a morte do defesa italiano, que envergava a camisola número 13. A jogar em casa, a equipa orientada por Stefano Pioli homenageou o seu capitão.Já no aquecimento, os jogadores da Fiorentina subiram ao relvado coma camisola do seu capitão. Antes do apito inicial também houve lugar ao minuto de silêncio, vivido com emoção no campo e nas bancadas.Uma manhã de muita emoção em Florença, em honra do internacional italiano que morreu aos 31 anos, vítima de doença súbita quando estava num quarto de hotel de Udine, durante um estágio da equipa 'viola'.