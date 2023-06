Jogo de futebol aproxima consulado de Londres de comunidade portuguesa

Funcionários do Consulado-Geral de Londres e membros de associações portuguesas vão disputar no domingo a primeira "Taça da Comunidade" com o objetivo de melhorar relações e recolher donativos para vítimas de violência doméstica.

O desafio foi lançado pelo cônsul-geral, Luís Leandro da Silva, e aceite pelo conselho consultivo da área consular de Londres, que reúne representantes das principais associações portuguesas.

O responsável vincou à agência Lusa que esta é uma forma de "diplomacia desportiva", aproveitando a "paixão" por um desporto que é popular em Portugal e no Reino Unido.

"O objetivo deste jogo amigável é traduzir, de uma forma inovadora, o espírito de colaboração cada vez mais próximo entre o Consulado-Geral em Londres e o movimento associativo em prol da nossa vastíssima comunidade. O jogo é um símbolo disso", afirmou o diplomata à agência Lusa.

A equipa do consulado, reforçada por funcionários da embaixada e alguns colaboradores do posto diplomático, vai defrontar uma seleção com elementos de várias associações portuguesas.

O jogo será realizado num parque em Londres e seguido por uma cerimónia de entrega de taças ao vencedor e finalista pelo 'mayor' de Lambeth, Sarbaz Barznji, e depois por um almoço.

Mais do que uma vitória, Leandro da Silva espera que o resultado "reforce os laços e o trabalho conjunto entre o consulado e as associações e que venha a fortalecer o espírito de união entre a nossa comunidade".

"O consulado existe para servir a comunidade e, por isso, a nossa relação tem de ser de grande proximidade", sublinhou.

O diplomata pretende continuar com a "Taça da Comunidade" nos próximos anos e associá-la às celebrações do 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, potencialmente alargando-a a outras entidades na forma de um torneio.

Em paralelo, está a ser feita uma recolha de donativos para efeitos de solidariedade, que nesta primeira edição serão entregues à organização Respeito, que apoia vítimas e trabalha no combate à violência doméstica junto da comunidade de língua portuguesa.