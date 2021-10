Jogo de Portugal com a Sérvia vai ser disputado na Luz e não em Alvalade

O Portugal-Sérvia, um encontro decisivo para definir qual das duas equipas avança diramente para a fase final do Mundial'2022, vai ser disputado no Estádio da Luz e não no Estádio de Alvalade, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Segundo o comunicado da FPF, a troca foi decidida "devido ao calendário sobrecarregado do Sporting em casa, entre jogos da Liga Bwin e Champions, nas próximas semanas." A partida com os balcânicos, refira-se, será disputada a 14 de novembro.Na base da decisão está o tal calendário sobrecarregado do reduto leonino, com quatro jogos no espaço de 12 dias - Moreirense (23/10), Famalicão (26/10), V. Guimarães (30/10) e Besiktas (3/11) -, o que deixará o tapete verde de Alvalade bastante 'castigado'.Na sua nota, a "FPF agradece ao Sporting Clube de Portugal e ao Sport Lisboa e Benfica e em particular aos presidentes Frederico Varandas e Rui Costa, a disponibilidade e compromisso manifestados". Por outro lado, ficou já acordado entre a FPF e o Sporting que a Seleção Nacional "voltará a jogar no Estádio José Alvalade em próxima fase de qualificação."