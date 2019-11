Jogo decisivo para o FC Porto na Escócia sem Marega

"Quando jogava o Marega éramos previsíveis porque jogava o Marega. Agora que não joga, somos previsíveis porque temos uma circulação mais elaborada...", afirmou esta quarta-feira Sérgio Conceição quando foi questionado pela ausência de Marega, que está fora dos convocados para o jogo decisivo frente ao Glasgow Rangers (esta quinta-feira, às 20h00), referente à 4ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.O técnico explicou a ausência do avançado maliano, que não integrou a convocatória do FC Porto nos últimos três encontros: "Preparamos os jogos e a estratégia em função daquilo que vemos no adversário.Depois, de acordo com as características individuais dos jogadores, fazemos escolhas. Uma coisa dita muitas vezes começa a ser verdade e não é por aí." Conceição chamou Aboubakar, que soma 18 minutos esta época, para a vaga de Marega.Sobre o desafio de jogar na Escócia, o técnico referiu: "Em termos da paixão dos adeptos pelo clube, o FC Porto não fica atrás do Rangers. Sei que os ambientes na Escócia são muito fervorosos, joguei aqui pela seleção nacional, mas isso também temos no Dragão. Não tenho inveja de nenhum clube, nesse ponto", afirmou.O treinador do Rangers, Steven Gerrard, elogiou o FC Porto e Sérgio Conceição respondeu: "Se vencer, o Rangers fica numa posição privilegiada. Não tenho de reagir ao que disse o treinador adversário sobre mais ou menos favoritismo.""Se até um secretário de Estado publicamente denunciado pelo favorecimento a um clube é reconduzido e continua a tutelar a área do desporto, o que poderemos esperar de quem tem o poder para tentar mudar as coisas?", inquire Pinto da Costa na revista ‘Dragões’.O presidente dos azuis-e-brancos fala ainda de "semana agitada em que tudo se tem feito para tentar travar o FC Porto".