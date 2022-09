A Seleção portuguesa joga este sábado cartada decisiva no Grupo A2 da Liga das Nações, em Praga, frente à República Checa. Caso a Espanha vença em casa a Suíça (este sábado, 19h45), Portugal não pode perder. Se empatar, está obrigado a vencer os espanhóis no último jogo (terça-feira, em Braga) para se qualificar para a fase final da prova.





No lançamento do jogo de este sábado, a renúncia de Rafa foi tema incontornável. Fernando Santos fugiu à polémica, mas revelou que o jogador do Benfica anunciou a sua despedida da Seleção a dois tempos. “Recebi a comunicação do Rafa que não estava disponível para integrar o estágio por razões pessoais e ao treinador compete respeitar aquilo que é a decisão. O que me comunicou a mim foi a pedir dispensa do estágio e depois comunicou à FPF a indisponibilidade para fazer parte da Seleção.”