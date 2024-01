“Espera-nos um jogo difícil contra um verdadeiro candidato ao título. Temos de ser muito competentes em todos os momentos e também nas bolas paradas, onde o Sp. Braga é fortíssimo e já fez mais de uma dezena de golos. Temos de estar atentos e explorar as fragilidades do adversário”, disse este sábado Sérgio Conceição na antevisão da partida deste domingo (20h30, Sport TV 1) com os bracarenses.









