"Jogo dirigido à moda antiga": FC Porto critica arbitragem do jogo com o Chaves

O FC Porto corroborou as palavras de Sérgio Conceição e, na sua newsletter diária, deixou críticas à equipa de arbitragem, depois da vitória, por apenas, diante do Chaves."O aspeto mais negativo da noite foi a arbitragem. A equipa liderada no campo por Gustavo Correia cometeu inúmeros erros, ainda assim atenuados pelo facto de o jogo ter sido dirigido à moda antiga, sem o apoio do videoárbitro – foi isso, de resto, que foi reconhecido por pelo menos um especialista depois do fim do encontro", escreveram os portistas na newsletter 'Dragões Diário'.Recorde-se que o treinador no final da partidacom "demérito" do FC Porto e da "terceira equipa".