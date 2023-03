O jogo em Braga no próximo domingo é decisivo para a continuidade de Sérgio Conceição no FC Porto, pois em caso de derrota o título fica praticamente entregue ao Benfica.



Com a relação com o presidente Pinto da Costa e restantes administradores da SAD desgastada e com a ideia de que é perseguido pelos árbitros portugueses, Sérgio Conceição admite fechar um ciclo no FC Porto no final desta temporada se não conquistar mais nenhum troféu (depois das vitórias na Supertaça frente ao Tondela e da Taça da Liga antes o Sporting).









