Jogo entre Arouca e Desportivo de Chaves equilibrado até nos penaltis

O Arouca ganhou um ponto em Chaves, ao empatar com o Desportivo local (1-1), num jogo equilibrado, emotivo e no qual os golos surgiram de grandes penalidades.O D. Chaves até entrou melhor na partida e com um futebol fluído foi criando perigo junto da baliza arouquense. O golo acabou por surgir, com alguma naturalidade, através de uma grande penalidade convertida por Steven Vitória (17’), a castigar uma falta de Opoku sobre Gui. Em vantagem os flavienses mantiveram o ritmo e ainda atiraram uma bola ao ferro.Na etapa complementar, entrou melhor o Arouca e quem brilhou foi o guarda-redes Paulo Vítor. O empate surgiu através de João Basso, também de penálti, a punir falta cometida por Steven Vitória sobre Benji Michel. Empate justo.