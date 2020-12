Jogo entre Everton e Manchester City adiado devido a casos de Covid-19 nos 'citizens'

O jogo de hoje entre o Everton e o Manchester City, da 16.ª jornada da Liga inglesa de futebol, foi adiado devido a casos positivos ao novo coronavírus nos 'citizens', que anunciaram o adiamento em comunicado.

Segundo a formação de Manchester, que inclui no plantel os portugueses Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, "depois da última ronda de testes à covid-19, o clube recebeu um número de casos positivos, para além dos quatro já comunicados no dia de Natal".

Com "a segurança da 'bolha' comprometida, havia um risco de que o contágio pudesse alargar-se" a mais membros e, perante o "conselho forte da Premier League", decidiu-se pelo adiamento da partida, que estava marcada para as 20h00 de hoje.

Com estes casos, o centro de treinos da equipa principal do Manchester City "será fechado por tempo indeterminado", todo o plantel e equipa técnica testado de novo, bem como a 'bolha' associada, com os casos positivos em isolamento.

O clube inglês não confirmou o número de novos casos, explicando apenas que reportam ao plantel e à equipa técnica, nem adiantou, para já, um regresso aos treinos, que fica dependente da decisão das autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,7 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 6.677 em Portugal.