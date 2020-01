Jogo entre Molelos e Académico de Viseu marcado por agressões e insultos

O jogo entre o Molelos e o Académico de Viseu, do campeonato de iniciados, ficou marcado por situações de insultos racistas, invasão de campo e agressões, levando à ação da GNR.O jogo realizou-se às 8h45 de domingo e não tinha policiamento. Segundo apurou o, durante a partida um jogador do Académico de Viseu foi alvo de constantes insultos racistas.Quando o jogo estava para terminar, um homem entrou no campo e terá agredido um jogador do Académico de Viseu. Gerou-se confusão e foi chamada a GNR, que identificou duas pessoas e vai remeter o caso para tribunal.