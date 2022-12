Jogo entre Sporting e Marítimo em risco devido ao mau tempo

No ponto de situação sobre o mau tempo, André Fernandes, comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), revelou que estão a decorrer contactos com várias entidades para avaliar se existem condições para a realização do Sporting-Marítimo, marcado para as 20h45 em Alvalade."Se se validar essa situação, a Liga Portuguesa de Futebol irá tomar as medidas preventivas face ao jogo", referiu André Fernandes, garantindo que se houver alguma alteração a Proteção Civil dará nota disso.Ao que oapurou que por enquanto a Liga mantém o encontro da Allianz Cup marcado. Os dois clubes aguardam indicações.