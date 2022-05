Jogo épico dá título ao Manchester City

O Manchester City revalidou o título de campeão inglês após um jornada marcada pela emoção e pela incerteza. Os citizens, diante do Aston Villa, e Liverpool, frente ao Wolverhampton, lutaram até ao último segundo, num final de época eletrizante.Os jogos realizaram-se à mesma hora e o primeiro golo destes dois jogos aconteceu aos 3’. Pedro Neto, do Wolves, gelou Anfield e colocou a equipa de Bruno Lage em vantagem. Vinte minutos depois, Sadio Mané restabeleceu a igualdade para o Liverpool enquanto o jogo em Manchester continuava empatado. Foi então que aos 37’ surgiu o segundo balde de água fria da tarde, desta vez no Estádio Ethiad. Matty Cash bateu Ederson e colocou o Villa a vencer. Já na segunda parte, Philippe Coutinho, ex-jogador do Liverpool, silenciou Manchester ao apontar o 2-0 (69’). O Liverpool apenas precisava de fazer um golo para ser campeão mas, em Manchester, Pep Guardiola trocou Bernardo Silva por Gundogan e virou o jogo. O médio alemão viria a ser o herói da tarde. Aos 76’ fez o 2-1, dois minutos depois, foi Rodri quem empatou o jogo e, por fim, aos 81’, Gundogan marcou o 3-2 e deu o bicampeonato ao Manchester City num final épico. Os golos do Liverpool, que ainda chegou à vitória, acabaram por ser inglórios. Novo título para Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias.