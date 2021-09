Jogo morno entre Boavista e Estoril deu empate

Boavista e Estoril empataram esta segunda-feira 1-1, num jogo morno que assinalou o fecho da sétima jornada da Liga.A primeira parte no Bessa acabou por ser pouco interessante e quase sempre mal jogada, mas sempre com ligeiro ascendente da equipa da casa. Ainda assim, foi a formação da Linha a ter o primeiro lance digno de registo: Arthur atirou ao lado.O nulo viria a desfazer-se num penálti polémico, que só foi confirmado após o árbitro ver as imagens do VAR: Chiquinho parece cortar a bola com o braço na área numa zona muito próxima do ombro.Sauer, chamado à marcação, não falhou e fez o 1-0, o seu quinto golo da época.A reação do Estoril foi ténue, a tentar bolas nas costas dos defesas axadrezados, que resolveram sempre com grande autoridade.O Estoril veio com outra atitude do balneário mas sempre com pouca objetividade. O Boavista, agora na expectativa, conseguia sair rápido nas transições e numa dela quase chegava ao 2-0. Gorre disparou em arco, mas Dani Figueira desviou com estilo para canto. Bruno Pinheiro fez entrar Xavier e André Franco e logo colheu frutos, com este último a empatar num remate acrobático, após um lance de bola parada. Até final e já com as duas equipas a pensar mais em não perder, Ntep, isolado, desperdiçou de forma incrível o golo que daria a vitória para o Boavista.O Estoril continua a amealhar pontos num arranque muito positivo (4º lugar). Já o Boavista (7º ) somou o quarto jogo consecutivo sem vencer.