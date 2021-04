Todos os jogos de Portugal na 1ª fase do Europeu de Futebol terão público nas bancadas.O comité executivo da UEFA decidiu manter a cidade de Munique, onde Portugal joga com a Alemanha no dia 19 de junho, como uma das cidades-sede da competição, anunciando que poderão assistir aos jogos na capital da Baviera 14 500 espectadores. Os outros dois encontros de Portugal na 1ª fase realizam-se em Budapeste (15/06 com a Hungria e 23/06 com a França), sendo que nesta cidade já estava decidido que não haveria restrições de público.