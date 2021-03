Rámon Sánchez-Pizjuán, a 7 e 13 de abril.

O FC Porto vai defrontar o Chelsea, em Sevilha nos dois jogos dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.A informação foi divulgada no site oficial do clube português, indicando que os encontros serão disputados no EstádioA decisão de jogar fora de Portugal prende-se com as restrições de viagens de e para Inglaterra.